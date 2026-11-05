У двох закладах "МакДональдс" тестують роботу під час жовтого рівня

"МакДональдс" тестує порядок роботи під час повітряних тривог жовтого рівня у двох закладах в Полтаві та Чернігові.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, тестує порядок роботи під час повітряних тривог жовтого рівня у Полтаві та Чернігові.

"Із вересня українське законодавство дозволяє бізнесу продовжувати роботу під час повітряних тривог жовтого рівня за умови дотримання встановлених вимог безпеки. Ми адаптували наші операційні процеси відповідно до цих вимог і впровадили доступну для бізнесу систему моніторингу повітряних загроз у режимі реального часу", – розповіли агентству у пресслужбі мережі.

Зазначається, що під час повітряної тривоги жовтого рівня ці ресторани продовжуватимуть роботу лише за умови, що дані моніторингу підтверджують відсутність безпосередньої загрози для відповідної локації.

При цьому, у разі виявлення загрози або оголошення тривоги червоного рівня роботу буде призупинено, а працівників і відвідувачів попросять пройти до укриття.

Робота решти закладів McDonald's в Україні поки залишається без змін, із дотриманням розширених правил безпеки, додали у компанії.

Під час повітряної тривоги ресторани тимчасово припиняють роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, і відновлюють обслуговування після відбою.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ зазнав пошкоджень ресторан "МакДональдз" у районі Шулявки: ніхто не постраждав, ресторан не працюватиме протягом двох днів.

Російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Київщині ударними БпЛА, балістичними та крилатими ракетами, внаслідок чого є постраждалі та руйнування, ще 3 людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше на Київщині російські дрони пошкодили один зі складів, який, зокрема, забезпечував роботу мережі ресторанів "Макдоналдс".

Згодом повідомлялося, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's в Україні тимчасово переходить на скорочене меню в усіх ресторанах через пошкодження складу логістичного партнера після дронової атаки.

Раніше повідомлялося, що ресторани McDonald's поки що не працюватимуть під час жовтого рівня повітряної тривоги, "McDonald's Україна" продовжить застосовувати розширені правила безпеки.