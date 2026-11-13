На Київщині відкрили McDonald’s нового формату

На Київщині у Обухові відкрили ресторан McDonald's нового формату, заклад став 132-м рестораном мережі в Україні.

Про це ЕП повідомили у ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд".

У закладі по-новому організована зона видачі замовлень та більш відкритий простор кухні, пояснили у компанії.

Це перший ресторан такого формату в Україні. У ньому замість традиційної великої стійки облаштували більш компактну зону видачі замовлень, а для замовлень, оформлених у мобільному застосунку, передбачена окрема шафка, де клієнти зможуть забирати їх самостійно.

Замовлення на виніс, оформлені безпосередньо в ресторані, працівники передаватимуть особисто в руки.

У той же час, відвідувачі можуть скористатися терміналами самообслуговування, "МакДрайвом" тощо, зазначили у компанії.

Новий заклад став 132-м рестораном мережі, що працює в Україні, та першим рестораном "МакДональдз" в Обухові. Його відкриття створило близько 60 нових робочих місць у місті.

Як і всі ресторани McDonald's в Україні, заклад в Обухові працює з дотриманням розширених правил безпеки, зазначили у компанії.

Під час повітряної тривоги ресторан тимчасово припиняє роботу, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття, та відновлює обслуговування після відбою.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "МакДональдс" тестує порядок роботи під час повітряних тривог жовтого рівня у двох закладах в Полтаві та Чернігові.

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів McDonald's, відкрило перший ресторан у м. Ірпінь на Київщині. Мережа McDonald's 12 серпня відкрила у Рівному другий ресторан та перший у місті заклад із "МакДрайвом".

Ресторан швидкого харчування McDonald's, який був зачинений з 2022 року, 27 березня відновив свою роботу у Миколаєві.