Вокзал у Лозовій не працюватиме невизначений термін

Вокзал у місті Лозова на Харківщині не працюватиме невизначений час, рішення щодо того, як жителі користуватимуться залізничним транспортом, ще не ухвалене.

Про це повідомив голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський, передає "Думка".

"На жаль, залізничний вокзал не буде працювати деякий час. Також буде проблема з відправкою з Лозової, але над цим працює Укрзалізниця. Можливо, поблизу міста визначать інші локації для посадки у пасажирські потяги", – повідомив він.

У Харківській області змінили рух приміських поїздів із безпекових міркувань.

У Лозівській громаді після масованого удару російських БпЛА на 90% відновили електропостачання, також вдалося повернути водопостачання, зазначає видання.

Також повідомляється, що кількість жертв внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру в Лозовій збільшилася до двох – у лікарні померла поранена жінка.

Нагадаємо:

Як повідомлялося, що Росія завдала наймасованішого удару по Лозовій з початку війни. Одна людина загинула, 10 постраждали, серед них – діти. За словами міського голови Лозової Сергія Зеленського, Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни.

Раніше повідомлялося, що 1 серпня внаслідок ворожого обстрілу Сум пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород, який перебував на залізничному вокзалі.

Раніше повідомлялося, що вночі 30 липня Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині - постраждав вокзал у Павлограді.

Через нічну масовану атаку ворога на Україну 29 червня було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Полтаві.