Ворог обстріляв залізничний вокзал в Сумах, пошкоджено поїзд

Внаслідок ворожого обстрілу Сум пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород, який перебував на залізничному вокзалі.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком, повідомляє перевізник.

За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, ворог атакував залізничний вокзал у Сумах двома безпілотниками.

Нагадаємо:

Вночі 31 липня внаслідок ворожих обстрілів Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.