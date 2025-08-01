Ворог обстріляв залізничний вокзал в Сумах, пошкоджено поїзд
УЗ
Внаслідок ворожого обстрілу Сум пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород, який перебував на залізничному вокзалі.
Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".
Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком, повідомляє перевізник.
За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, ворог атакував залізничний вокзал у Сумах двома безпілотниками.
Нагадаємо:
Вночі 31 липня внаслідок ворожих обстрілів Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.