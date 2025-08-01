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Ворог обстріляв залізничний вокзал в Сумах, пошкоджено поїзд

Альона Кириченко — 1 серпня, 18:35
Ворог обстріляв залізничний вокзал в Сумах, пошкоджено поїзд
УЗ

Внаслідок ворожого обстрілу Сум пошкоджено вікна в поїзді №45 Харків — Ужгород, який перебував на залізничному вокзалі.

Про це інформує пресслужба "Укрзалізниці".

Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком, повідомляє перевізник.

За словами начальника Сумської ОВА Олега Григорова, ворог атакував залізничний вокзал у Сумах двома безпілотниками.

Нагадаємо:

Вночі 31 липня внаслідок ворожих обстрілів Києва пошкоджено залізничну інфраструктуру в одному з районів міста.

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Ворог обстріляв залізничний вокзал в Сумах, пошкоджено поїзд
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