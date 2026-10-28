Росія пошкодила склади, підприємство та вхід у метро у Харкові
Росія пошкодила склади, підприємство та вхід у метро у Харкові
Харківська ОВА
За добу з 27 на 28 жовтня російські загарбники здійснили атаки на цивільну інфраструктуру Харкова та області.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, у місті Харків пошкоджено складське приміщення, 4 автомобілі, вхід до станції метрополітену, адмінбудівлю, цивільне підприємство, 2 багатоквартирні і приватний будинки.
У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 складські приміщення, АЗС, гараж, 3 автомобілі (м. Дергачі), приватний будинок (с. Черкаська Лозова), складську будівлю (с. Залужне).
Ворог бив ракетою, КАБ-ами, дронами.
Нагадаємо:
За минулий тиждень вартість експорту російської нафти морем досягла 2,76 млрд доларів, що стало найвищим показником за час війни РФ проти України.