Росія пошкодила склади, підприємство та вхід у метро у Харкові

За добу з 27 на 28 жовтня російські загарбники здійснили атаки на цивільну інфраструктуру Харкова та області.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у місті Харків пошкоджено складське приміщення, 4 автомобілі, вхід до станції метрополітену, адмінбудівлю, цивільне підприємство, 2 багатоквартирні і приватний будинки.

У Харківському районі пошкоджено 2 приватні будинки, 2 складські приміщення, АЗС, гараж, 3 автомобілі (м. Дергачі), приватний будинок (с. Черкаська Лозова), складську будівлю (с. Залужне).

Ворог бив ракетою, КАБ-ами, дронами.

Нагадаємо:

За минулий тиждень вартість експорту російської нафти морем досягла 2,76 млрд доларів, що стало найвищим показником за час війни РФ проти України.