Російські обстріли пошкодили вокзал у Полтаві

Через нічну масовану атаку ворога на Україну було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Полтаві.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Як зазначають в УЗ, у Полтаві ушкоджено вокзал Полтава-Південна: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі.

У повідомленні також додають, що усі працівники і пасажири перебували в укритті, тому ніхто не постраждав.

Усі поїзди рухаються за графіком.

Нагадаємо:

У ніч на 29 червня противник атакував 537 засобами повітряного нападу, з яких 249 цілей збиті, ще 226 визнані локаційно втраченими.