РФ вночі вдарила по вокзалу в Павлограді: УЗ розповіла про наслідки

Вночі 30 липня Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині - постраждав вокзал у Павлограді.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки, вранці 30 липня низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом:

№6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).

№6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).

№7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ).

№6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

Нагадаємо:

Дві людини постраждали, загинула худоба та вирували пожежі на кількох підприємствах внаслідок російського удару безпілотниками по Дніпропетровській області уночі 30 липня.