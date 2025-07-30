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РФ вночі вдарила по вокзалу в Павлограді: УЗ розповіла про наслідки

Артур Крижний — 30 липня, 09:40
РФ вночі вдарила по вокзалу в Павлограді: УЗ розповіла про наслідки
Ілюстрація REUTERS

Вночі 30 липня Росія атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині - постраждав вокзал у Павлограді.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки, вранці 30 липня низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом:

  • №6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).
  • №6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).
  • №7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ).
  • №6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

Нагадаємо:

Дві людини постраждали, загинула худоба та вирували пожежі на кількох підприємствах внаслідок російського удару безпілотниками по Дніпропетровській області уночі 30 липня.

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