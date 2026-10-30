Росія вдарила реактивним дроном по ТРЦ в Харкові: його тимчасово закрили

Дрон вдарив по ТРЦ "Дафі" у Харкові

Влучання реактивного БПЛА класу "Шахед" пошкодило покрівлю ТРЦ "Дафі" у Харкові.

Про це йдеться у дописі на сторінці "Дафі" в Instagram.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Водночас до медиків швидкої допомоги звернулися троє людей із гострою реакцією на стрес.

На місці події працюють відповідні екстрені та профільні служби. На цей час роботу ТРЦ тимчасово призупинили.

Додаткову інформацію щодо обставин удару обіцяють повідомити пізніше.

"Після завершення роботи профільних служб та отримання необхідних дозволів ТРЦ розпочне поетапне відновлення своєї роботи", – запевняє адміністрація.

Нагадаємо:

Унаслідок російської атаки в ніч проти 19 жовтня у київському ТРЦ Cosmo Multimall був пошкоджений дах та конструкції, а частина перекриттів будівлі обвалилася.