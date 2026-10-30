У Харкові реактивний дрон влучив у торговельний центр, спалахнула пожежа

Вранці 30 жовтня росіяни атакували реактивним безпілотником торговельний центр у Київському районі Харкова, на місці удару спалахнула пожежа.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Терехова: "Ворог завдав удару реактивним БПЛА по Київському району. Наслідки уточнюємо".

Деталі: Згодом мер уточнив, що удар припав на один із торговельних центрів. На місці виникла пожежа.

Синєгубов також повідомив про влучання в торговельний центр. Наслідки атаки з'ясовують.

Що передувало:

У ніч на 29 жовтня у Харкові російська окупаційна армія завдала удару по навчальному закладу.