У Харкові реактивний дрон влучив у торговельний центр, спалахнула пожежа
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Вранці 30 жовтня росіяни атакували реактивним безпілотником торговельний центр у Київському районі Харкова, на місці удару спалахнула пожежа.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов
Пряма мова Терехова: "Ворог завдав удару реактивним БПЛА по Київському району. Наслідки уточнюємо".
Деталі: Згодом мер уточнив, що удар припав на один із торговельних центрів. На місці виникла пожежа.
Синєгубов також повідомив про влучання в торговельний центр. Наслідки атаки з'ясовують.
Що передувало:
У ніч на 29 жовтня у Харкові російська окупаційна армія завдала удару по навчальному закладу.