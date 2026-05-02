Уряд розширив повноваження Агенції оборонних закупівель: що змінилося

Уряд ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги, які дозволять формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання такого фінансування.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Продовжуємо дерегуляцію і адаптацію процедур до вимог воєнного часу у ключових сферах", – написала вона у Телеграм.

Йдеться про спрощення закупівлі за кошти міжнародних партнерів, уточнила очільниця уряду.

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку координації міжнародної військової допомоги в період воєнного стану.

За словами Свириденко, Міністерство оборони стає "єдиним вікном" для всіх складових Сил оборони України.

Воно узагальнюватиме потреби сектору безпеки і оборони, включно з Національною гвардією, Державною прикордонною службою, Службою безпеки України та іншими формуваннями.

"Оновлений механізм дозволить формувати та надавати донорам узгоджені Україною пропозиції щодо використання міжнародного фінансування, щоб підвищити ефективність його залучення", – пояснила Свириденко.

Агенція оборонних закупівель ДОТ зможе здійснювати закупівлі за кошти іноземних донорів в інтересах усіх складових сектору безпеки і оборони.

