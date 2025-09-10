Високовідповідальних платників податків поменшало, але податків вони сплатили більше

Понад 7,1 тис. суб'єктів господарювання увійшли до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Кількість включених до переліку платників зменшилася на 2524 суб’єктів господарювання, але частка сплачених ними податків до зведеного бюджету за 8 місяців збільшилась на 2,78%.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

ДПС затвердила Перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства станом на серпень 2025 року. До нього включено 7 149 платників податків. Із них 3 634, або більше 50 % перебувають у Переліку ще з листопада 2024 року, говориться у повідомленні.

До Переліку увійшли 6 619 юридичних осіб та 530 ФОП, у тому числі 58 фізичних осіб ­– підприємців на загальній системі оподаткування та 472 платника єдиного податку ІІІ групи.

Кількість включених до Переліку платників зменшилася на 2524 суб’єктів господарювання (або на 26 %). Частка сплачених ними податків до зведеного бюджету у січні – серпні 2025 року збільшилась на 2,78 %, що становить 13,26 % від загального обсягу податкових платежів – 185,22 млрд гривень.

Платникам податків, які відповідають одній із шести систем оподаткування, в Електронному кабінеті у розділі "Критерії добровільного дотримання законодавства" розміщено показники відповідності критеріям та вимогам для включення платника податків до переліку, зазначають у податковій.

