Виробник Labubu планує продати більше іграшок за кордоном, ніж у Китаї

Pop Mart розраховує, що цього року закордонні продажі перевищать продажі в Китаї цього року і значно зростуть у Північній Америці.

Про це повідомив засновник компанії Pop Mart Ван Нін, пише South China Morning Post..

"Нова хвиля китайських споживчих компаній, очолювана виробником іграшок Pop Mart, прагне посилити свою глобальну присутність, що відображає стратегічний поворот Китаю до експорту своїх брендів, а не лише продукції", – говориться у публікації.

"Спочатку ми сподівалися стати китайським Disney; тепер ми сподіваємося стати світовим Pop Mart", – сказав Ван Нін.

За його словами, кілька кіностудій, зокрема щонайменше одна в Голлівуді, прагнули співпрацювати з Pop Mart для створення фільму за мотивами персонажа Лабубу

"Ми використовуємо китайську промисловість та ринок, щоб інкубувати художників з усього світу та повертати їхні творіння у світ", – додав він.

"Pop Mart, рітейлер з бізнес-моделлю, орієнтованою на інтелектуальну власність, спостерігає різке зростання міжнародних доходів завдяки вибуховій світовій популярності своїх ляльок Labubu", – пише South China Morning Post.

Дохід компанії з ринків за межами материкового Китаю зріс на 375,2 відсотка до 5,07 мільярда юанів (708,35 мільйона доларів США) минулого року і очікує подальшого зростання.

"Компанія, яка на кінець березня мала понад 3200 магазинів за кордоном, навіть досягла успіху в Японії, ринку, відомому своїми високими очікуваннями споживачів щодо якості та дизайну. Протягом наступних п'яти років компанія планує щороку відкривати від 550 до 650 нових магазинів за кордоном", – говориться у публікації.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що китайський виробник колекційних іграшок Pop Mart обігнав російський "Газпром" за ринковою вартістю. Pop Mart International Group, відомий персонажем Labubu, має ринкову капіталізацію на рівні 42,40 млрд дол. Це забезпечує компанії 518-ме місце серед найдорожчих у світі. А капіталізація російського "Газпрому" становить 38,81 млрд дол, що відповідає 569-му місцю у світовому рейтингу.

Також повідомлялося, що найдорожчий у світі виробник іграшок Pop Mart втратив майже 4 млрд доларів ринкової капіталізації після критики з боку газети Комуністичної партії Китаю People’s Daily.

Раніше повідомлялося, що компанія Mattel об'єдналася з OpenAI для розробки іграшок та ігор на базі штучного інтелекту і планує випустити свій перший продукт на базі штучного інтелекту вже цього року.

Раніше виробник іграшок Mattel, відомий завдяки лялькам Barbie, оголосив про підвищення цін на свої товари в США через нові мита на імпорт із Китаю.

Цього року тарифи коштуватимуть компанії приблизно $270 млн, заявив фінансовий директор Mattel Ентоні ДіСільвестро. Щоб їх уникнути, Mattel планує перенести частину виробництва з Китаю до інших країн, а також підвищити ціни на частину іграшок у США.

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що не боїться покарати Mattel, Hot Wheels, Uno, American Girl та інших за відмову перенести своє виробництво в США.