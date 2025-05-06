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Ляльки Barbie дорожчають у США через мита на імпорт із Китаю

Андрій Муравський — 6 травня, 10:58
Ляльки Barbie дорожчають у США через мита на імпорт із Китаю
Getty Images

Через нові мита на імпорт із Китаю американський виробник іграшок Mattel, відомий завдяки лялькам Barbie, оголосив про підвищення цін на свої товари в США.

Про це компанія повідомила у фінансовому звіті за перший квартал, пише Liga.net.

Від початку року тарифи ще не вплинули на прибутки компанії. Але у майбутньому Mattel остерігається значних збитків.

Цього року тарифи коштуватимуть компанії приблизно $270 млн, заявив фінансовий директор Mattel Ентоні ДіСільвестро.

Щоб їх уникнути, Mattel планує перенести частину виробництва з Китаю до інших країн, а також підвищити ціни на частину іграшок у США.

Наразі Mattel виробляє іграшки в семи країнах. У 2025 році компанія планує зменшити частку виробництва в Китаї до менш ніж 40%, а наступного року – скоротити імпорт у США з Китаю до менш ніж 15%.

За даними Toy Association, які наводить CNN, майже 80% усіх іграшок, що продаються в США, виробляються в Китаї.

Згідно з аналізом Telsey Advisory Group, ціна ляльки Barbie в купальнику в магазинах Target зросла на 42,9% за тиждень у середині квітня – до $14,99.

Гендиректор компанії Інон Крейз заявив, що попри нові мита, 40–50% іграшок Mattel і далі коштуватимуть не більше $20. Але закликав до повного скасування мит на іграшки у світі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що китайські компанії намагаються уникнути мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США: вони користуються схемою, яку американським службам складно контролювати.

За словами самих постачальників, вони занижують заявлену вартість вантажів або змінюють опис товару, аби зменшити митні збори.

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