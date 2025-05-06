Ляльки Barbie дорожчають у США через мита на імпорт із Китаю

Через нові мита на імпорт із Китаю американський виробник іграшок Mattel, відомий завдяки лялькам Barbie, оголосив про підвищення цін на свої товари в США.

Про це компанія повідомила у фінансовому звіті за перший квартал, пише Liga.net.

Від початку року тарифи ще не вплинули на прибутки компанії. Але у майбутньому Mattel остерігається значних збитків.

Цього року тарифи коштуватимуть компанії приблизно $270 млн, заявив фінансовий директор Mattel Ентоні ДіСільвестро.

Щоб їх уникнути, Mattel планує перенести частину виробництва з Китаю до інших країн, а також підвищити ціни на частину іграшок у США.

Наразі Mattel виробляє іграшки в семи країнах. У 2025 році компанія планує зменшити частку виробництва в Китаї до менш ніж 40%, а наступного року – скоротити імпорт у США з Китаю до менш ніж 15%.

За даними Toy Association, які наводить CNN, майже 80% усіх іграшок, що продаються в США, виробляються в Китаї.

Згідно з аналізом Telsey Advisory Group, ціна ляльки Barbie в купальнику в магазинах Target зросла на 42,9% за тиждень у середині квітня – до $14,99.

Гендиректор компанії Інон Крейз заявив, що попри нові мита, 40–50% іграшок Mattel і далі коштуватимуть не більше $20. Але закликав до повного скасування мит на іграшки у світі.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що китайські компанії намагаються уникнути мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, шляхом заниження вартості товарів, які відправляють до США: вони користуються схемою, яку американським службам складно контролювати.

За словами самих постачальників, вони занижують заявлену вартість вантажів або змінюють опис товару, аби зменшити митні збори.