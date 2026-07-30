"Яготинське для дітей" відновило виробництво після знищення заводу Росією
Виробник дитячої молочної продукції "Яготинське для дітей", завод якого росіяни знищили 5 червня, відновив постачання на полиці магазинів.
Про це повідомила пресслужба бренду.
З 25 по 31 липня до магазинів планують поставити звичайне та безлактозне молоко, кисломолочний сир, сиркові пасти, питні молочні каші та молочні коктейлі.
У період з 12 по 15 серпня відновиться постачання решти безлактозної продукції: кисломолочного сиру, сиркової пасти та дитячих каш.
Власники бренду – компанія "Молочний альянс" – після атаки розповідали ЕП, що планують відновити виробництво в липні.
Загалом зруйнований завод забезпечував близько 50% потреби ринку в рідкому дитячому молочному харчуванні.
Нагадаємо:
Зранку 5 червня російські військові вдарили по заводу з виробництва молочних продуктів "Яготинське для дітей" на Київщині, внаслідок атаки загинуло четверо працівників.