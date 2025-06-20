Найдорожчий бренд іграшок під тиском Китаю: акції виробника Labubu обвалились

Найдорожчий у світі виробник іграшок Pop Mart втратив майже 4 млрд доларів ринкової капіталізації після критики з боку газети Комуністичної партії Китаю People’s Daily.

Про це пише South China Morning Post.

Видання People’s Daily назвало бізнес-модель компанії "пасткою", яка стимулює залежність, особливо серед дітей.

Акції компанії впали на 3,6% у п’ятницю, загалом зниження за два дні склало майже 9%. Це сталося після редакційної публікації, де зазначалося, що сліпі коробки зі "випадковими" ляльками Labubu використовують механізм непередбачуваних нагород для стимулювання повторних покупок. Ймовірність отримати рідкісну іграшку оцінюється менш ніж у 2%.

Pop Mart — лідер ринку, особливо завдяки успіху Labubu, які підкорили ринки від Китаю до Близького Сходу. Компанія показала феноменальне зростання: з початку року її акції підскочили на 160%, а виручка в першому кварталі зросла на 100% всередині Китаю та на 480% за кордоном.

Попри це, ціна перепродажу деяких іграшок почала падати. Наприклад, Labubu 3.0, яка коштувала майже 3000 юанів, втратила свою рідкісність після розширення продажів онлайн.

Аналітики UBS і JPMorgan поки зберігають позитивний прогноз для Pop Mart, але влада Китаю вже посилила регулювання ринку: зокрема, заборонивши продаж "сліпих коробок" дітям до восьми років.