Виробник Labubu обігнав "Газпром" за ринковою вартістю

Китайський виробник колекційних іграшок Pop Mart обігнав російський "Газпром" за ринковою вартістю.

Про це повідомляється в даних CompaniesMarketCap.

Pop Mart International Group, відомий своїми колекційними іграшками, зокрема персонажем Labubu, має ринкову капіталізацію на рівні 42,40 млрд дол. Це забезпечує компанії 518-ме місце серед найдорожчих у світі.

Натомість капіталізація російського "Газпрому" становить 38,81 млрд дол, що відповідає 569-му місцю у світовому рейтингу. Таким чином, Pop Mart обійшов одного з найбільших експортерів газу у світі за загальною вартістю акцій, що перебувають в обігу.

Різке зростання ринкової вартості Pop Mart відображає глобальний інтерес до індустрії колекційних товарів, зокрема серед молодої аудиторії в Азії. Тим часом "Газпром" продовжує втрачати позиції через зменшення експорту та санкційний тиск.

Ринкова капіталізація є одним з ключових індикаторів для оцінки розміру та вартості публічної компанії на фондовому ринку.

Нагадаємо:

Найдорожчий у світі виробник іграшок Pop Mart втратив майже 4 млрд доларів ринкової капіталізації після критики з боку газети Комуністичної партії Китаю People’s Daily.