Виробник Labubu обігнав "Газпром" за ринковою вартістю
Китайський виробник колекційних іграшок Pop Mart обігнав російський "Газпром" за ринковою вартістю.
Про це повідомляється в даних CompaniesMarketCap.
Pop Mart International Group, відомий своїми колекційними іграшками, зокрема персонажем Labubu, має ринкову капіталізацію на рівні 42,40 млрд дол. Це забезпечує компанії 518-ме місце серед найдорожчих у світі.
Натомість капіталізація російського "Газпрому" становить 38,81 млрд дол, що відповідає 569-му місцю у світовому рейтингу. Таким чином, Pop Mart обійшов одного з найбільших експортерів газу у світі за загальною вартістю акцій, що перебувають в обігу.
Різке зростання ринкової вартості Pop Mart відображає глобальний інтерес до індустрії колекційних товарів, зокрема серед молодої аудиторії в Азії. Тим часом "Газпром" продовжує втрачати позиції через зменшення експорту та санкційний тиск.
Ринкова капіталізація є одним з ключових індикаторів для оцінки розміру та вартості публічної компанії на фондовому ринку.
Нагадаємо:
Найдорожчий у світі виробник іграшок Pop Mart втратив майже 4 млрд доларів ринкової капіталізації після критики з боку газети Комуністичної партії Китаю People’s Daily.