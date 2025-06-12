Виробник Barbie планує випустити першу іграшку на базі ШІ

Компанія Mattel об'єдналася з OpenAI для розробки іграшок та ігор на базі штучного інтелекту і планує випустити свій перший продукт на базі штучного інтелекту вже цього року.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія, яка також виробляє Hot Wheels і картки Uno, планує «привнести магію штучного інтелекту в ігри з акцентом на інновації, конфіденційність і безпеку», йдеться в повідомленні.

Цей крок зроблено в той час, коли виробники іграшок борються зі зниженим попитом, оскільки споживачі обмежують витрати, готуючись до економічних наслідків зміни торгової політики президента США Дональда Трампа.

Mattel також буде використовувати передові інструменти штучного інтелекту OpenAI, такі як ChatGPT Enterprise, у своїй діяльності для підвищення інноваційності продукції, повідомила компанія.

«Завдяки OpenAI Mattel отримає доступ до передових можливостей штучного інтелекту, а також до нових інструментів, що сприятимуть продуктивності, креативності та масштабній трансформації всієї компанії», — заявив операційний директор OpenAI Бред Лайткеп.

Протягом останнього року Mattel покладалася на виробництво фільмів, телешоу та мобільних ігор на основі своїх продуктів, таких як Hot Wheels і Barbie, щоб компенсувати уповільнення в основному бізнесі іграшок.

Минулого місяця компанія відкликала свій річний прогноз і заявила, що підвищить ціни на деякі продукти, що продаються на внутрішньому ринку, щоб компенсувати підвищення витрат на ланцюжок поставок.