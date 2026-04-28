Викрадення українського зерна Росією: Зеленський анонсував нові санкції

Україна готує санкційний пакет як щодо тих, хто безпосередньо перевозить вкрадене Росією українське зерно і тих, хто заробляє на цьому.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна", – написав він у Телеграм.

"Україна на основі інформації від наших розвідок готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих фізичних та юридичних осіб, хто намагається заробляти на такій кримінальній схемі", – говориться у дописі.

Зеленський також пообіцяв скоординувати санкції і з європейськими партнерами, щоб відповідні особи були включені у європейські санкційні режими.

За його словами, ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження.

"Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни", – зазначив президент.

Зеленський наголошує, що Росія систематично забирає зерно на тимчасово окупованій українській землі та організовує вивезення такого зерна особами, які з окупантами пов'язані.

За його словами, такі оборудки порушують законодавство самої Держави Ізраїль. Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти.

"Ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію", – зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що до ізраїльського порту Хайфа прибуло судно PANORMITIS (IMO: 9445021) із партією зерна, яка може походити з окупованих територій України.

Це вже другий зафіксований випадок за квітень. У середині місяця судно ABINSK із зерном з тимчасово окупованих територій України також прибуло до Ізраїлю на розвантаження.

