До Ізраїлю прибуло нове судно з краденим українським зерном

Російське судно PANORMITIS з українським зерном прибуло до Ізраїлю

До ізраїльського порту Хайфа прибуло судно PANORMITIS (IMO: 9445021) із партією зерна, яка може походити з окупованих територій України.

Про це повідомила журналістка розслідувального проєкту SeaKrime Центру "Миротворець" Катерина Яресько, коли судно ще підходило до узбережжя Ізраїлю.

За даними VesselFinder, PANORMITIS прибув до Хайфи близько 01:07 27 квітня за Києвом.

Вантаж судна становить 6,2 тис. тонн пшениці та понад 19 тис. тонн ячменю.

PANORMITIS перебував на якірній стоянці порту Кавказ в російських територіальних водах, не порушивши кордон України. Водночас порушення вчиняли судна, які доставили йому зерно.

"Є непрямі ознаки, що весь вантаж PANORMITIS вивезений із Керчі та Бердянська, однак стверджувати цього ми не можемо.

Нам вдалося зібрати докази лише по одному перевізнику – LEONID PESTRIKOV (IMO: 9922122), який доставив 6087.68 т ячменю та 954.56 т пшениці з Бердянська і перевантажив зерно на PANORMITIS 18 квітня", – пише Яресько.

Документи на вантаж Пестрікова були оформлені в російському порту Темрюк, куди він прийшов з Бердянська завантаженим. Завдяки цьому росіяни можуть приховати походження зерна.

Нагадаємо:

Це вже другий зафіксований випадок за квітень. У середині місяця судно ABINSK із зерном з тимчасово окупованих територій України також прибуло до Ізраїлю на розвантаження.