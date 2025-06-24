Виконавець оборонного замовлення ухилився від 325 мільйонів гривень ПДВ

Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Нацполіції спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків, через яку держава не отримала 325 млн грн ПДВ.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Згідно з повідомленням, компанія, що підписала контракт з оборонним підприємством на спорядження осколкових мін упродовж 2022–2024 років не нараховувала податок на додану вартість.

У цей період підприємство виконувало умови підписаного державного контракту з постачання товарів оборонного призначення. Зокрема, здійснювалось спорядження 82-мм осколкових мін із використанням давальницької сировини замовника. Але ПДВ не сплачувало.

"За умовами податкового законодавства під час дії воєнного стану операції з постачання на митній території України товарів оборонного призначення звільняються від платежів ПДВ. Однак, якщо підприємство надає послуги з сировини замовника, тобто є співвиконавцем, то така операція підлягає оподаткуванню на загальних умовах", – пояснює Нацполіція.

За версією слідства, "схему" організувала 63-річна головна бухгалтерка підприємства. "Головний бухгалтер замість нарахування та сплати ПДВ за виконані роботи, не реєструвала податкові накладні. Внаслідок таких махінацій державному бюджету завдано збитків у вигляді ненадходження понад 325 мільйонів гривень податків", – говориться у повідомленні.

Їй повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України про ухилення від сплати податків. Але досудове розслідування триває і проводяться подальші слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до схеми, повідомила Нацполіція.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки у м. Києві викрило директора держпідприємства, яке транспортує трубопроводом аміак, в ухиленні від сплати податків. Сума збитків, завданих бюджету, складає 97,7 млн грн.

Керівник підприємства, знаючи про обсяг задекларованих податкових зобов’язань, свідомо не сплачував їх попри наявність достатніх коштів на рахунках і розпорядився ними на власний розсуд.

Раніше повідомлялося, що БЕБ вручило підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору АТ "Полтаваобленерго" через організацію схеми ухилення від сплати податку на прибуток на суму 49,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що службові особи декількох приватних компаній незаконно заволоділи коштами, які отримали під час переміщення та зберігання нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта". "Укрнафті" завдали понад 15 млн грн збитків.