БЕБ викрило схему на 50 мільйонів у Полтаваобленерго – троє керівників під підозрою

Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомило про підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору АТ "Полтаваобленерго" через організацію схеми ухилення від сплати податку на прибуток на суму 49,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, чиновники з метою зниження податкового навантаження провели фіктивну операцію з купівлі трансформаторів нібито в турецького постачальника на суму майже 275 млн грн.

Для цього вони використовували підконтрольну фіктивну компанію, через яку провели оплату за неіснуюче обладнання. Таким чином витрати компанії були штучно збільшені, а податкові зобов'язання - зменшені. Після завершення угоди фіктивну фірму ліквідували.

Унаслідок дій посадовців бюджет недоотримав майже 50 млн грн податків.

Фігурантам оголошено про підозру в ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

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