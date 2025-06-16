Збитки "Укрнафти" на 26 мільйонів: керівнику приватної фірми повідомили про підозру

Бюро економічної безпеки встановило, що службові особи декількох приватних компаній незаконно заволоділи коштами, які отримали під час переміщення та зберігання нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що "Укрнафта" уклала з приватною компанією договір про транспортне експедирування вагонів з тимчасовим використанням під’їзної колії.

Надалі приватна компанія отримала від "Укрнафти" близько 90 млн грн та перерахувала їх іншим фірмам за нібито оплату послуг по супроводу та зберіганню цілісності вагонів.

Водночас лише частину цих коштів виконавець робіт переказав на банківські рахунки підприємств – власників залізничних під’їзних колій за послуги з користування цими коліями.

Решта послуг, зазначених у договорі (зберігання вагонів) фактично виконана не була.

У такий спосіб "Укрнафті" завдали понад 15 млн грн збитків.

Крім того, компанія ухилилась від сплати майже 10 млн грн податку на додану вартість.

Детективи повідомили про підозру директору приватної компанії-підрядника у вчиненні злочинів, передбачених 3 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

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Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення державних коштів через грантову програму.