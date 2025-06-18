Керівник держпідприємства не сплатив майже сто мільйонів податків – БЕБ

Бюро економічної безпеки у м. Києві викрило директора держпідприємства, яке транспортує трубопроводом аміак, в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

"У ході досудового розслідування встановлено, що керівник підприємства, достовірно обізнаний про обсяг задекларованих податкових зобов’язань, свідомо ухилився від їх сплати попри наявність достатніх коштів на рахунках підприємства. Натомість він розпорядився активами на власний розсуд", – говориться у повідомленні.

За даними аналітичного дослідження, підтвердженого економічною експертизою, сума збитків, завданих бюджету, складає 97,7 млн грн.

БЕБ керівнику повідомило керівнику підприємства про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України «Ухилення від сплати податків (обов’язкових платежів)».

2Під час досудового розслідування детективи забезпечили повне відшкодування збитків, завданих державі. Кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду", – зазначає БЕБ і додає, що процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що БЕБ вручило підозру голові правління, його заступнику та фінансовому директору АТ "Полтаваобленерго" через організацію схеми ухилення від сплати податку на прибуток на суму 49,5 млн грн.

Раніше повідомлялося, що службові особи декількох приватних компаній незаконно заволоділи коштами, які отримали під час переміщення та зберігання нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта". "Укрнафті" завдали понад 15 млн грн збитків.

Також повідомлялося, що Бюро економічної безпеки викрило схему привласнення державних коштів через грантову програму. Всупереч закону гранти були надані за відсутності фактичних насаджень або наявності садів, закладених раніше, що виключає можливість повторного фінансування.