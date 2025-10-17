Відміна контейнерного колапсу: портовики Роттердаму припинили страйк

Після п'ятиденного страйку у порту Роттердама робітники припинили його. Вони досягли попередніх домовленостей з двома компаніями-роботодавцями.

Про це повідомляє ЦТС.

"Після п'ятиденного страйку такелажники в порту Роттердама уклали попередню угоду про нову колективну угоду між профспілкою FNV Havens та двома роботодавцями - International Lashing Service (ILS) та Matrans Marine Services", – говориться у повідомленні.

Представники сторін повідомили, що дія угоди розрахована до 2028 року. Документ передбачає щорічне підвищення базових окладів більш ніж на 4% понад автоматичну індексацію на інфляцію, що в сукупності дасть зростання зарплат приблизно на 17-20% за три роки.

Крім того, сторони домовилися про посилення заходів безпеки для робітників-такелажників.

