Сотні рейсів найбільшого авіаперевізника Канади скасовані через страйк бортпровідників

Бортпровідники канадської Air Canada, які є членами профспілки, в суботу 16 серпня вранці припинили роботу після того, як переговори про оплату праці з найбільшим авіаперевізником країни зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє Reuters.

"Кожен день, поки триватиме страйк, це вплине на близько 130 000 клієнтів.

Air Canada настійно рекомендує постраждалим пасажирам не їхати в аеропорт, якщо вони не мають підтвердженого квитка на рейс іншої авіакомпанії, крім Air Canada або Air Canada Rouge", — зазначила авіакомпанія.

В даний час бортпровідники отримують оплату за час, коли літак знаходиться в русі, і профспілка домагається також компенсації за час, проведений на землі між рейсами і допомогу пасажирам при посадці.

У суботу бортпровідники проведуть пікети в основних канадських аеропортах, де пасажири вже намагалися забронювати нові квитки на початку тижня, оскільки авіакомпанія поступово скорочувала свою діяльність.

Міністр праці Канади Патті Хаджу неодноразово закликала обидві сторони повернутися за стіл переговорів.

Профспілка заявила, що Air Canada запропонувала компенсувати бортпровідникам частину роботи, яка зараз не оплачується, але лише в розмірі 50% від їхньої погодинної ставки.

Авіаперевізник запропонував 38% збільшення загальної компенсації бортпровідникам протягом чотирьох років, з 25% підвищенням у перший рік, що, на думку профспілки, є недостатнім.