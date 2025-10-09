Страйк частково паралізує найбільший порт Європи

У найбільшому порту Європи — Роттердамі — розпочався 48-годинний страйк вантажників, який може частково паралізувати роботу контейнерних терміналів.

Про це з посиланням на нідерландське видання NU повідомляє USM.

За інформацією профспілки FNV, яка організувала акцію, страйк може фактично зупинити роботу контейнерного хабу, адже судна не зможуть вирушити в море без закріплених вантажів, а нові — не будуть розвантажені.

"Через шторм, що пройшов на минулих вихідних, у порту скупчилося багато суден, які потрібно завантажити або розвантажити. Ці судна не можуть вирушити в море без належного кріплення вантажів, а ті, що прибувають, не можуть бути розвантажені", — пояснили у профспілці.

Профспілка вимагає підвищення зарплат на 7% і прив’язки доходів до рівня інфляції, однак керівництво компаній Matrans Marine Services та International Lashing Service (ILS) не погоджується.

"Логістичний процес буде серйозно порушений. Тих, хто прибуває в порт, неможливо обслуговувати без вантажників", — заявив генеральний директор Matrans Ерік Бауенс.

Він додав, що через страйк очікується накопичення суден у гавані, що може призвести до значних фінансових втрат для портових операторів.

