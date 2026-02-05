Свириденко заявила, що в Україні простоюють готові до запуску когенераційні установки

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уже збудовані та технічно готові до запуску когенераційні установки простоюють в громадах.

Про це вона написала в Telegram.

За її словами, в Україні до загальної мережі вже приєднано понад 1 ГВт когенераційних потужностей.

"Водночас уже збудовані та технічно готові до запуску установки простоюють в громадах. Це тепло і електроенергія, які країна могла б отримувати вже зараз — у розпал постійних ворожих атак на енергосистему", – наголосила вона.

Свириденко зазначила, що обласні військові адміністрації мають забезпечити формування та верифікацію переліку всіх когенераційних установок, в тому числі станом на зараз не підключених, і подати його Міненерго та Мінрозвитку. Держенергонагляд забезпечуватиме постійне оновлення інформації у відповідному дашборді.

"ОВА спільно з органами місцевого самоврядування, державними компаніями операторами систем розподілу повинні швидко підключити всі наявні установки і негайно почати виробництво електроенергії та тепла", – повідомила очільниця уряду.

Держенергонагляд і НКРЕКП мають спростити підключення когенерації до всіх мереж та постійно здійснювати моніторинг процесу підключення.

Свириденко наголосила, що у разі виявлення зловживань посадові особи, які мають забезпечувати підключення обʼєктів когенерації, нестимуть персональну відповідальність за невиконання урядових рішень.

Для забезпечення цієї роботи Кабмін утворив Координаційний центр з розвитку когенерації.

Нагадаємо:

На онлайн-платформі "Пульс" запустили вікно звернень для бізнесу щодо питань когенерації.