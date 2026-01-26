"Метінвест" розповів про наслідки перебоїв з енергопосчанням для металургії

Тривале відключення підприємств гірничо-металургійного комплексу від енергомереж призведе до серйозних наслідків, адже такі підприємства не можуть працювати на альтернативних джерелах живлення.

Про це ЕП повідомили у компанії "Метінвест".

Через енергоємність і безперервність технологічних процесів підприємства групи "Метінвест", як і інших металургійних виробництв, не мають можливості працювати на альтернативних джерелах живлення.

"Виробничі процеси ГМК потребують стабільного промислового електропостачання великої потужності, яке технічно неможливо замінити децентралізованими рішеннями без ризику зупинення виробництва, аварій та незворотних пошкоджень обладнання", – говориться у повідомленні.

На відміну від торгівлі чи сфери послуг, такі підприємства не можуть використовувати автономні генератори, зазначила компанія "Метінвест" у відповіді на запит ЕП.

У компанії зазначили, що ситуація з енергопостачанням є дуже важкою для підприємств ГМК в Україні. Через атаки агресора на енергетичну інфраструктуру країни активи "Метінвесту" в Запорізькій і Дніпропетровських областях вже призупиняли роботу останніми місяцями.

"Завдяки частковій наявності власної генерації та професійним діям співробітників підприємств у цих випадках вдалося запобігти техногенним катастрофам і відновити виробництво після ліквідації наслідків", – говориться у повідомленні.

Тривале відключення підприємств ГМК від енергомережі, за даними "Укрметалургпрому", призведе до серйозних наслідків, говориться у повідомленні.

По-перше, це незворотні економічні втрати. ГМК є одним із головних секторів економіки України, який навіть в умовах війни, окупації та руйнувань продовжує формувати значну частку ВВП (7,2% у 2024 році разом із суміжними галузями), експорту (понад 15% у 2024 році) та валютних надходжень.

Галузь забезпечує понад 63 тисячі робочих місць у галузі, а разом із суміжними сегментами — близько 400 тисяч та генерує мільярдні податкові надходження (36 млрд грн у 2024) та створює потужний мультиплікаційний ефект через суміжні галузі та споживання зайнятих працівників (180 млрд грн сукупно), особливо у регіонах присутності.

По-друге, ідеться про високі техногенні ризики. Підприємства ГМК належать до об'єктів підвищеної небезпеки та потребують безперервного електропостачання, щоб запобігти техногенним катастрофам.

По-третє, підприємства ГМК забезпечують роботу об'єктів соціальної та комунальної інфраструктури в регіонах присутності, зазначають металурги.

"Відключення підприємств ГМК може призвести до припинення надання життєво важливих послуг для населення — постачання газу, електроенергії, тепла та підтримання роботи комунального транспорту", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що державні компанії, насамперед АТ "Укрзалізниця" і НАК "Нафтогаз", повинні терміново забезпечити закупівлю імпортованої електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

Також раніше повідомлялося, що за рік інтенсивність обстрілів портової інфраструктури суттєво зросла: якщо у 2024 році було зафіксовано 36 атак, то у 2025 році їх кількість збільшилася до 96. У 2025 році було пошкоджено 325 об'єктів портової інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський 15 січня доручив Кабміну "негайно" ухвалити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії як державними компаніями, так і приватним сектором.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив пакет підтримки для підприємців в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.