Відсьогодні підприємці можуть скористатися урядовою енергопідтримкою

Відсьогодні аптеки, магазини, пекарні, кав'ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності можуть подавати заявки на державну енергетичну підтримку.

Про це повідомила прем'єрміністерка Юлія Свириденко.

"Відсьогодні підприємці можуть скористатися Урядовим пакетом енергетичної підтримки", – написала вона у Телеграм.

Щоб частково компенсувати витрати й продовжувати працювати в складних енергетичних умовах, малий та середній бізнес, який працює у соціально важливих сферах вже може подавати заявки на державну підтримку, зазначила Свириденко.

Ідеться про аптеки, магазини, пекарні, кав'ярні, майстерні та інші послуги першої необхідності.

ФОПи 2–3 груп, які мають щонайменше одного найманого працівника, можуть отримати одноразову безповоротну фінансову допомогу від 7 500 до 15 000 грн — залежно від кількості працівників.

Кошти можна використати на придбання або ремонт генераторів та іншого енергообладнання, акумулятори, інвертори, зарядні станції, сонячні панелі та комплектуючі, пальне для генераторів, оплату електроенергії для автономної роботи під час відключень.

Програма працює за принципом грантів "Власна справа". Подати заявку можна онлайн через портал Дія — у категорії "Підприємництво", на сторінці послуги "Допомога ФОП на енергостійкість", проінформувала Свириденко.

Дані перевіряються автоматично, кошти зараховуються на "Дія.Картку" через п'ять банків, які долучилися до програми. Енергокредит під 0% на енергообладнання.

Мікро-, малий та середній бізнес може отримати до 10 млн грн пільгового кредитування під 0% річних у межах програми "Доступні кредити 5–7–92. Різницю банкам компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва.

Кредит надається до 3 років. Кошти можна спрямувати на генераційне обладнання — когенераційні установки, дизельні, бензинові та газові генератори.

Щоб отримати кредит, необхідно відповідати критеріям програми "Доступні кредити 5–7–9", подати заявку до банку-партнера програми, пройти оцінку та отримати рішення банку.

Прийом заявок уже розпочали 17 банків-партнерів, інші банки долучатимуться до програми найближчим часом. Загалом кредитування здійснюватиметься через 43 банки по всій країні, а заявки на енергокредити розглядатимуться пріоритетно, зазначила Свириденко.

Вона також порадила ознайомитися з детальними умовами енергокредиту та перелік банків.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у "Дії" стартував прийом заявок за програмою "СвітлоДім" із закупки генераторів багатоквартирними будинками в умовах тривалих відключень.

Раніше повідомлялося, що уряд ухвалив рішення про виділення 800 млн грн на фінансування першого етапу урядової програми підтримки "СвітлоДім".

28 січня прем'єр-міністер Юлія Свириденко повідомила про запуск програми "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень.