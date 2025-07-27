Верифікація через "Дію" на окремі поїзди порушує права людини – експерти

Запровадження "Укрзалізницею" обов’язкової верифікації особи через "Дія.Підпис" для придбання чи повернення квитків на низку маршрутів порушує права людини.

Про це заявила громадська організація "Мінзмін".

"Цифрова трансформація є необхідною і має служити людині. Та коли вона впроваджується без урахування правових і соціальних наслідків – то зумовлює ризик порушень прав людини та принципів, гарантованих Конституцією та міжнародними стандартами", – говориться у повідомленні.

Зокрема, це порушення права на свободу пересування, принципу недискримінації принципу добровільності обробки персональних даних, передбачених Конституцію України

УЗ фактично створює бар’єри для частини громадян, які не можуть або не бажають використовувати цифрові сервіси. За відсутності належної альтернативи (касового обслуговування), це обмежує фізичну можливість скористатися транспортом, говориться у повідомленні.

"Не всі громадяни мають смартфони, належні цифрові навички чи доступ до інтернету. Вона позбавляє рівного доступу до транспортних послуг літніх людей, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, внутрішньо переміщених осіб, а також тих, хто свідомо уникає цифрової ідентифікації з огляду на релігійні чи особисті переконання", – зазначає "Мінзмін".

"Запровадження єдиного способу верифікації виключає з кола користувачів значну частину населення – особливо вразливі групи. Це прямо суперечить принципу цифрової інклюзії. До того ж, у разі технічного збою чи нестабільного інтернет-з'єднання громадянин гарантовано втрачає доступ до сервісу", – говориться у повідомленні.

ГО звернулася з цього питання до уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Мінзмін" говорить про необхідність зберегти можливість купівлі квитків також й у касах і надати альтернативу для тих, хто не користується "Дією" — наприклад, верифікацію через документи чи мобільних операторів.

Також ГО закликає провести публічне обговорення з правозахисниками, цифровими експертами та омбудсманом.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" поширює у тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис" для п'яти популярних внутрішніх поїздів. Верифікація потрібна на рейси №105/106 Одеса-Київ, №91/92 Львів-Київ, №29/30 Київ-Ужгород, №12 Львів-Одеса, №27/28 Київ-Чоп.

З 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис".

Придбати квитки на ці рейси через каси буде неможливо.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" вирішила посилити перевірку документів у пасажирів перед посадкою у поїзди та оголосила новий етап боротьби з перекупниками.