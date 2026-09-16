Перевірити митне оформлення телефону за IMEI тепер можна онлайн

Митниця запроваджує новий електронний сервіс, за допомогою якого громадяни та бізнес можуть перевірити, чи містяться відомості про IMEI мобільного телефону в даних, поданих під час його митного оформлення в Україні.

Про це інформує Державна митна служба України.

Для перевірки достатньо ввести IMEI мобільного пристрою у відповідне поле та натиснути кнопку "Шукати2. Система повідомить, чи містяться відомості про зазначений IMEI серед даних митного оформлення телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня 2026 року.

IMEI — це унікальний міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання. Дізнатися IMEI можна, набравши на телефоні комбінацію *#06#, а також у налаштуваннях пристрою або на його упаковці.

Якщо телефон підтримує дві або більше SIM-карток та має кілька IMEI, рекомендовано перевірити кожен із них.

З 4 вересня 2026 року під час ввезення в Україну та декларування відповідних товарів, подаються відомості про IMEI кожного пристрою.

"Таким чином, Держмитслужба забезпечила не лише збирання структурованих відомостей про ввезені мобільні телефони, а й можливість їх відкритої онлайн-перевірки", – говориться у повідомленні.

Новий сервіс буде корисним покупцям для перевірки телефону перед придбанням), а продавцям та імпортерам – для підтвердження наявності відомостей про IMEI у даних митного оформлення.

Для державних органів це додаткове джерело інформації для виявлення ризиків незаконного ввезення та обігу мобільного обладнання.

Водночас сервіс перевіряє саме наявність IMEI у відомостях митного оформлення, зауважує Держмитслужба. Він не призначений для перевірки справжності пристрою, його гарантійного статусу, блокування оператором або перебування телефону в переліку викрадених.

Нагадаємо:

Раніше директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський повідомив, що держбюджет України отримуватиме додатково п'ять мільярдів гривень на рік завдяки обов'язковому зазначенню IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.