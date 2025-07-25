"Укрзалізниця" посилює контроль документів перед посадкою пасажирів у поїзди

"Укрзалізниця" вирішила посилити перевірку документів у пасажирів перед посадкою у поїзди та оголосила новий етап боротьби з перекупниками.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Останніми днями ми отримали низку звернень щодо неналежного контролю документів поїзними бригадами — зокрема, чи збігаються ім’я у квитку та у паспорті пасажира", - пояснили в компанії.

Відтак на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони, а поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.

В УЗ нагадали, що компанія має низку інструментів контролю, які працюють понад два роки:

для придбання квитків на популярні міжнародні рейси потрібна верифікація через Дію;

сотні пасажирів із квитками на чуже ім’я вже не були допущені до поїздів;

OLX блокує шахраїв, які намагаються перепродавати квитки — якщо бачите такі оголошення, повідомляйте нам.

"Укрзалізниця" продовжує виділяти резерв квитків для військовослужбовців, надавати пріоритет дитячим групам із прифронтових регіонів, а також везти в своїх вагонах поранених, внутрішньо переміщених осіб та міжнародну дипломатію.

Так, у пік сезону це створює додаткове навантаження на парк. У зв'язку з цим компанія призначає додаткові рейси, оптимізує кожен вагон та оголошує новий етап боротьби з перекупниками.

Нагадаємо:

Процедури контрактування, що дають старт виробництву 100 нових пасажирських вагонів для "Укрзалізниці", завершені.