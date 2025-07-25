Дефіцит квитків: УЗ введе верифікацію через "Дія.Підпис" на 5 популярних поїздів
"Укрзалізниця" поширює у тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис" для п'яти популярних внутрішніх поїздів. Вона вже працює для міжнародних рейсів.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
"Продовжуємо використовувати всі способи, щоби зменшити кількість можливих зловживань під час придбання залізничних квитків. Відтак з 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через "Дія.Підпис", - зазначено в УЗ.
На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:
- №105/106 Одеса-Київ;
- №91/92 Львів-Київ;
- №29/30 Київ-Ужгород;
- №12 Львів-Одеса
- №27/28 Київ-Чоп.
Придбання квитків на ці рейси через каси буде недоступне.
Нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців.
"Укрзалізниця" також зазначила, що продовжує роботу над запровадженням авторизації у застосунку через BankID.
Робиться це у відповідь на дефіцит квитків.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" вирішила посилити перевірку документів у пасажирів перед посадкою у поїзди та оголосила новий етап боротьби з перекупниками.