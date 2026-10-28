Держмитслужба запустила новий сервіс для автомобілістів

Держмитслужба запустила онлайн-сервіс для перевірки строків тимчасового ввезення автомобілів.

Про це Державна митна служба України інформує у Телеграм.

Новий сервіс в Особистому кабінеті на Єдиному державному інформаційному веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" дозволяє громадянам самостійно перевіряти використання встановленого законодавством 60-денного строку тимчасового ввезення транспортних засобів.

Щоб отримати інформацію, необхідно ввести серію та номер закордонного паспорта, а також реєстраційний номер одного з транспортних засобів, які тимчасово ввозилися в Україну.

Сервіс відображає історію ввезення та вивезення транспортних засобів протягом поточного календарного року, дати переміщень, кількість використаних днів і залишок доступного строку.

"Це дозволяє громадянам оперативно перевіряти свою ситуацію, планувати подальші поїздки та уникати помилок у самостійному підрахунку строків", – зазначають у Держмитслужбі.

Також там зазначають, що сервіс є черговим кроком у цифровізації митних послуг: необхідна інформація доступна онлайн, без звернень до митниці та додаткових запитів.

Нагадаємо:

Раніше Держмитслужба повідомила, що запроваджує новий електронний сервіс, за допомогою якого громадяни та бізнес можуть перевірити, чи містяться відомості про IMEI мобільного телефону в даних, поданих під час його митного оформлення в Україні.