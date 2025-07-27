Верифікація через "Дію" на окремі поїзди порушує права людини – експерти

Введение "Укрзализныцей" обязательной верификации личности через "Дія.Підпис" для приобретения или возврата билетов на ряд маршрутов нарушает права человека.

Об этом заявила общественная организация "Минзмин".

"Цифровая трансформация необходима и должна служить человеку. Но когда она внедряется без учета правовых и социальных последствий - то вызывает риск нарушений прав человека и принципов, гарантированных Конституцией и международными стандартами", - говорится в сообщении.

В частности, это нарушение права на свободу передвижения, принципа недискриминации принципа добровольности обработки персональных данных, предусмотренных Конституцией Украины

УЗ фактически создает барьеры для части граждан, которые не могут или не желают использовать цифровые сервисы. При отсутствии надлежащей альтернативы (кассового обслуживания), это ограничивает физическую возможность воспользоваться транспортом, говорится в сообщении.

"Не все граждане имеют смартфоны, надлежащие цифровые навыки или доступ к интернету. Она лишает равного доступа к транспортным услугам пожилых людей, лиц с инвалидностью, малообеспеченных, внутренне перемещенных лиц, а также тех, кто сознательно избегает цифровой идентификации, учитывая религиозные или личные убеждения", - отмечает "Минзмин".

"Введение единого способа верификации исключает из круга пользователей значительную часть населения - особенно уязвимые группы. Это прямо противоречит принципу цифровой инклюзии. К тому же, в случае технического сбоя или нестабильного интернет-соединения гражданин гарантированно теряет доступ к сервису", - говорится в сообщении.

ОО обратилась по этому вопросу к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу.

"Минзмин" говорит о необходимости сохранить возможность покупки билетов также и в кассах и предоставить альтернативу для тех, кто не пользуется "Дією" - например, верификацию через документы или мобильных операторов.

Также ОО призывает провести публичное обсуждение с правозащитниками, цифровыми экспертами и омбудсманом.

Напомним:

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" распространяет в тестовом режиме верификацию через "Дія.Підпис" для пяти популярных внутренних поездов. Верификация нужна на рейсы №105/106 Одесса-Киев, №91/92 Львов-Киев, №29/30 Киев-Ужгород, №12 Львов-Одесса, №27/28 Киев-Чоп.

С 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через "Дія.Підпис".

Купить билеты на эти рейсы через кассы будет невозможно.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" решила усилить проверку документов у пассажиров перед посадкой в поезда и объявила новый этап борьбы с перекупщиками.