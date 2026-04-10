В Росії майже на 100% заблокували Telegram

Рівень "аномалій" при вході в Telegram через які неможливо користуватись месенджером у п'ятницю вранці досягнув 95% в Росії.

Про це йдеться у досліджені міжнародного проєкту OONI, передає російське медіа "Агентство".

За інформацією "Агентства", зафіксований рівень "аномалій" максимальний з часу початку нового посилення обмежень на роботу месенджера в Росії 20 березня.

"Ці цифри можуть означати, що месенджер Павла Дурова блокується сильніше, ніж WhatsApp і Signal", – йдеться у повідомленні.

Для порівняння, у офіційно заблокованого Signal і фактично заблокованого WhatsApp частка аномалій у п'ятницю вранці становила 89%.

Посилення блокування Telegram відбулося в п'ятницю (саме в кінці тижня відбувалися попередні хвилі блокувань). Ще в четвер 9 квітня частка аномалій становила 79%, звичайний для останніх днів рівень.

Проблеми, ймовірно, відчувають також ті, хто користується VPN-сервісами: у топі за кількістю скарг опинився Нідерланди.

Мільярдер і засновник Telegram Павло Дуров заявив, що спроба Росії заблокувати віртуальні приватні мережі (VPN) спричинила проблеми з внутрішньою платіжною системою, додавши, що десятки мільйонів росіян чинять опір цифровому контролю.

У лютому повідомляли, що дії засновника соцмережі Telegram Павла Дурова розслідуються у Росії в рамках кримінальної справи за статтею про сприяння терористичній діяльності.