Іспанія врятувала санкційний танкер "тіньового флоту" РФ – і не затримала його

Нафтовий танкер, який перебуває під санкціями ЄС за перевезення російської нафти і застряг у морі, іспанське рятувальне судно супроводило до порту у Марокко, не затримавши його.

Про це повідомила у вівторок Морська адміністрація торгового флоту Іспанії, пише Reuters.

Йдеться про Chariot Tide, який ходив під прапором Мозамбіку і до листопада мав назву Marabella Sun. Судно внесли до санкційного списку ЄС ще у 2024 році за сприяння експорту російської нафти "із застосуванням нерегулярних та ризикованих практик судноплавства". Також танкер під санкціями Великої Британії.

Морська адміністрація не пояснила, чому Chariot Tide не був затриманий.

Двигун танкера вийшов з ладу 22 січня, і судно дрейфувало без ходу в міжнародних водах приблизно за 33 милі на південь від Адри (провінція Альмерія) — у межах іспанської пошуково-рятувальної зони, уточнили у відомстві.

За оцінками галузевих джерел та аналітиків, нині працюють 1 200–1 600 танкерів так званого "тіньового флоту". Вони допомагають Росії та іншим країнам (зокрема Венесуелі й Ірану) обходити західні санкції та продавати нафту, зокрема, Китаю й Індії. Такі судна часто старі, з непрозорою власністю та без страхування "першого ешелону".

У понеділок країни Балтійського й Північного морів поширили лист із попередженням про небезпеку суден, які маніпулюють або підробляють ідентифікаційні дані, вимикають трекінг і змінюють прапори, щоб уникати виявлення та обходити санкції.

Марокко, союзник США, зберігає добрі відносини з Росією й у жовтні країни підписали рибальську угоду, що дозволяє російським суднам ловити рибу в атлантичних водах Марокко.