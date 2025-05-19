Британія і ЄС підписують історичне перезавантаження відносин після Brexit

Великобританія і ЄС підпишуть історичне перезавантаження відносин після Brexit.

Про це пише Financial Times.

Після нічних переговорів Британія погодилася залишити свої рибальські угіддя відкритими для риболовецького флоту ЄС ще на 12 років.

Ця поступка відкрила шлях до широкомасштабної угоди, яка буде оприлюднена на саміті в Лондоні, пише видання. До домовленостей входитиме пакт про безпеку і оборону та усунення значної кількості бюрократичних бар'єрів для експорту британської сільськогосподарської продукції до ЄС.

Як зазначає FT, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер домігся пом’якшень у сфері ветеринарного контролю. Це дозволить впорядкувати експорт британської сільськогосподарської та рибної продукції на найбільший ринок країни без жодних часових обмежень.

Хоча, як заявила Кемі Баденох, лідер консерваторів, угода "викликає велике занепокоєння", адже раніше Великобританія пропонувала на переговорах продовжити права на риболовлю для суден з Франції та інших прибережних держав лише на чотири роки.

Експорт продуктів харчування та напоїв з Великобританії до ЄС у 2024 році становив 14 млрд фунтів стерлінгів, згідно з даними Федерації харчових продуктів та напоїв. На рибну промисловість Великобританії припадає лише близько 0,03 відсотка національного виробництва країни.

"Угода є довгоочікуваним економічним призом переговорів про "перезавантаження", в той час як іншим центральним елементом буде партнерство в сфері безпеки і оборони, що відкриває шлях до більш тісної співпраці між Великою Британією і ЄС у сфері переозброєння і військової підготовки", – говориться у статті.

Нагадаємо:

Раніше Стармер заявляв, що Велика Британія має амбітні плани щодо забезпечення більш тісного торговельного партнерства з ЄС.

Напередодні саміту Великобританія-ЄС британський прем'єр-міністр закликав людей "дивитися вперед, а не назад", оскільки країна вступила в нову еру своїх відносин з блоком.

"Я амбітний щодо того, чого ми можемо там досягти. Я хочу тісніших відносин у сфері безпеки, оборони, торгівлі і економіки. Мислення є важливим, і я думаю, що це спільний підхід. Ми перебуваємо в новій ері безпеки і оборони. Так само ми зараз перебуваємо в новій ері в сфері торгівлі і економіки",-- сказав він журналістам.

Також раніше повідомлялося, що Велика Британія та Індія уклали торговельну угоду з Індією. Вона стала найбільшою двосторонньою торговельною домовленістю країни з моменту виходу з ЄС у 2020 році.

Стармер зазначив, що угода сприятиме економічному зростанню і буде вигідною як для бізнесу, так і для громадян. У 2024 році обсяг торгівлі між країнами досяг £42,6 млрд, а уряд прогнозує його зростання на £25,5 млрд щорічно до 2040 року.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати й Велика Британія 8 травня, мають оголосити про угоду щодо зниження мит на низку товарів.

Зазначається, що це буде перша подібна домовленість після того, як президент Дональд Трамп запровадив жорсткі мита проти торгівельних партнерів по всьому світу.