США та Британія готуються до оголошення митної угоди

Сполучені Штати й Велика Британія в четвер, 8 травня, мають оголосити про угоду щодо зниження мит на низку товарів.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що це буде перша подібна домовленість після того, як президент Дональд Трамп запровадив жорсткі мита проти торгівельних партнерів по всьому світу.

Пресконференцію в Білому домі Трамп анонсував на 10:00 ранку за східним часом. "Велика торговельна угода з представниками великої і дуже шанованої країни", — написав Трамп у Truth Social.

Уряд Великої Британії підтвердив, що прем’єр-міністр Кейр Стармер прокоментує хід переговорів пізніше в четвер. Один із представників Даунінг-стріт зазначив: "Сполучені Штати є незамінним союзником як для нашої економічної, так і для національної безпеки. Переговори про угоду між нашими країнами тривають, і прем'єр-міністр повідомить про них пізніше сьогодні".

Очікується, що угода торкнеться мит на сталь і автомобілі — сектори, які найбільше постраждали від 25% мит США. Натомість Британія може погодитись знизити податок на продаж цифрових послуг, що зачіпає американські технологічні компанії. Знижувати стандарти на продукти харчування Лондон не планує.

Хоча обсяг домовленостей буде обмеженим, для обох сторін угода має велике політичне значення. Для США вона може стати сигналом деескалації торговельної війни, яка розбурхала інфляцію та погіршила глобальні економічні перспективи. А для Британії — шансом послабити наслідки тиску з боку американських тарифів без шкоди для відносин з ЄС.

Тим часом Вашингтон і Пекін готуються до перемовин у Швейцарії вже цієї суботи. Це може стати першим кроком до врегулювання конфлікту між двома найбільшими економіками світу.

Нагадаємо:

Велика Британія та Індія уклали торговельну угоду з Індією. Вона стала найбільшою двосторонньою торговельною домовленістю країни з моменту виходу з ЄС у 2020 році.

Сполучені Штати Америки та Китай цього тижня проведуть перші офіційні торгові переговори від початку митного протистояння.