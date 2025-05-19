Британия и ЕС подписывают историческую перезагрузку отношений после Brexit

Великобритания и ЕС подпишут историческую перезагрузку отношений после Brexit.

Об этом пишет Financial Times.

После ночных переговоров Британия согласилась оставить свои рыболовные угодья открытыми для рыболовецкого флота ЕС еще на 12 лет.

Эта уступка открыла путь к широкомасштабному соглашению, которое будет обнародовано на саммите в Лондоне, пишет издание. В договоренности будет входить пакт о безопасности и обороне и устранение значительного количества бюрократических барьеров для экспорта британской сельскохозяйственной продукции в ЕС.

Как отмечает FT, премьер-министр Великобритании Кир Стармер добился смягчений в сфере ветеринарного контроля. Это позволит упорядочить экспорт британской сельскохозяйственной и рыбной продукции на крупнейший рынок страны без каких-либо временных ограничений.

Хотя, как заявила Кеми Баденох, лидер консерваторов, соглашение "вызывает большое беспокойство", ведь ранее Великобритания предлагала на переговорах продлить права на рыбалку для судов из Франции и других прибрежных государств только на четыре года.

Экспорт продуктов питания и напитков из Великобритании в ЕС в 2024 году составил 14 млрд фунтов стерлингов, согласно данным Федерации пищевых продуктов и напитков. На рыбную промышленность Великобритании приходится лишь около 0,03 процента национального производства страны.

"Соглашение является долгожданным экономическим призом переговоров о "перезагрузке", в то время как другим центральным элементом будет партнерство в сфере безопасности и обороны, что открывает путь к более тесному сотрудничеству между Великобританией и ЕС в сфере перевооружения и военной подготовки", - говорится в статье.

Напомним:

Ранее Стармер заявлял, что Великобритания имеет амбициозные планы по обеспечению более тесного торгового партнерства с ЕС.

Накануне саммита Великобритания-ЕС британский премьер-министр призвал людей "смотреть вперед, а не назад", поскольку страна вступила в новую эру своих отношений с блоком.

"Я амбициозен в отношении того, чего мы можем там достичь. Я хочу более тесных отношений в сфере безопасности, обороны, торговли и экономики. Мышление является важным, и я думаю, что это общий подход. Мы находимся в новой эре безопасности и обороны. Так же мы сейчас находимся в новой эре в сфере торговли и экономики",-- сказал он журналистам.

Также ранее сообщалось, что Великобритания и Индия заключили торговое соглашение с Индией. Оно стало крупнейшей двусторонней торговой договоренностью страны с момента выхода из ЕС в 2020 году.

Стармер отметил, что соглашение будет способствовать экономическому росту и будет выгодным как для бизнеса, так и для граждан. В 2024 году объем торговли между странами достиг £42,6 млрд, а правительство прогнозирует его рост на £25,5 млрд ежегодно до 2040 года.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты и Великобритания 8 мая, должны объявить о соглашении по снижению пошлин на ряд товаров.

Отмечается, что это будет первая подобная договоренность после того, как президент Дональд Трамп ввел жесткие пошлины против торговых партнеров по всему миру.