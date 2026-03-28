Великий податковий законопроєкт розділять на три – Железняк

Уряд хоче переконати МВФ зняти вимогу ПДВ для ФОП, а податковий законопроєкт розділять на три окремі законопроєкти.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Отже, продовжується епопея з збільшенням податків. Як ви памʼятаєте, вчора мали вирішити: чи це досі буде один "one big beautiful bill" поданий від Уряду одним законом чи розділять на декілька законопроектів", – написав він у Телеграм.

В результаті, рішення прийняли взагалі інше: подають три окремих законопроекти, повідомив Железняк, посилаючись на джерела в уряді,

Окремо цифрові платформи ("податок на OLX"), окремо 5% військовий збір для ФОП та окремо скасування пільг на посилки (необхідно вносити зміни у Митний кодекс).

"Впровадження ПДВ для ФОП не будуть поки подавати. Спробують переконати МВФ зняти цю вимогу", – зазначив нардеп.

"Хочуть подавати в ці дні і розглядати вже 7-9 квітня. Але, враховуючи 14-ть днів на альтернативні, то тут треба буде по кожному закону три окремих голосування", – повідомив Железняк.

Ідеться про включення у порядок денний, скорочення строків альтернативних (це 226+) та перше читання.

"Тому буде ще веселий тиждень, де без вирішення політичної кризи, навіть перше питання не пройде", – резюмував Железняк.

Також, за його даними, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко "дали команду всім урядовцям максимально налагодити комунікацію з депутатами".

Нагадаємо:

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що проблема виконання зобов'язань Україні перед партнерами полягає не в позиції самого Міжнародного валютного фонду, а у відсутності голосів у сесійній залі, і "лікувати" треба не МВФ, а політичну кризу в країні.

Раніше Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №14025 про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів – вимоги щодо ПДВ для ФОПів, митних зборів на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.