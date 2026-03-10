Рада провалила законопроєкт про “податок на OLX”

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №14025 про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Цей законопроєкт є одним із "маяків" програми Міжнародного валютного фонду для України. Відповідно, його ухвалення є умовою для отримання країною фінансування.

Законопроєкт отримав 168 голосів з 226 необхідних. Він передбачав, що податкова буде отримувати інформацію про доходи українців на таких сервісах, як Bolt, Glovo, OnlyFans тощо та стягувати з них податок. Також планувалося ввести оподаткування на платформи на кшталт OLX.

Водночас не планувалося оподатковувати доходи від продажу товарів на суму до 12 прожиткових мінімумів на рік (близько 38,5 тис. грн).

Окрім цього, законопроєкт передабчав введення двох ставок ПДФО: пільгову (5%) та загальну (18%).

За пільговою ставкою оподатковувалися б ті, хто має окремий банківський рахунок для доходів з цифрових платформ, не є самозайнятим та не має найманих працівників, а також не торгує підапідакцизними товарами й отримує менше за 6,7 млн грн на рік.

Нагадаємо:

У лютому МВФ скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів – вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.

Тоді організація перевела ці вимоги зі статусу передумов (prior actions) до статусу маяків, що уможливило почати програму з фінансування раніше.

На початку березня Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі 1,5 млрд дол. за новою чотирирічною програмою.