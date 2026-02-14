Безпрецедентне рішення: МВФ скасував попередні умови для кредитної програми України

Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів – вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами, пише hromadske.ua.

Прем'єрка заявила, що цей Beautiful Tax Bill треба буде ухвалити вже в березні.

За її словами, змінити умови для отримання кредиту вдалося після візиту голови МВФ Кристаліни Георгієвої до Києва.

Це називають першим випадком в історії співпраці України з МВФ, коли була скасована необхідність виконання передумов і їхнього переведення у статус структурних маяків. Зазвичай відбувалося навпаки — маяки через їхнє невиконання переводились в статус передумов.

"Зараз ніяких prior actions для отримання програми немає. Очікуємо, що на наступне засідання ради директорів МВФ наприкінці лютого буде винесене питання України", — повідомила Свириденко.

Скасування передумов дає можливість МВФ ухвалити рішення з кредитування України на одному з найближчих засідань. Тобто, вже за декілька днів після такого рішення Україні можуть виділити перший транш у 1,5 млрд доларів.

Рішення МВФ не означає, що згадані передумови скасують назовсім. За домовленістю, всі чотири передумови мають бути виконані після затвердження радою директорів МВФ нової програми.

Для цього законопроєкти про цифрові платформи, оподаткування міжнародних посилок, продовження дії 5% військового збору, а також введення ПДВ для ФОПів, об'єднають в "один великий законопроєкт" (Beautiful Tax Bill).

За словами Свириденко, ПДВ запровадять для самозайнятих підприємців, які декларують понад 4 мільйони гривень річного доходу (замість 1 мільйона, як планувалося раніше). Так, це торкнеться 257 тисяч представників малого бізнесу, а не 660 тисяч.

Строк введення ПДВ для ФОПів поки обговорюється з МВФ. За словами Свириденко, це може бути або 2028 рік, або податок вступить в дію з моменту вступу України в ЄС.

"Але ми чесно говоримо: ситуація з голосами в парламенті складна. Ми провели значну кількість зустрічей із фракціями, працюємо в координаційних форматах", — додала вона.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що надання Україні 90 млрд євро від ЄС пов'язане із затвердженням нової чотирирічної програми МВФ, яке очікується у лютому.

Раніше прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду зазначила, що Кабінет міністрів не буде в лютому подавати до парламенту законопроєкт про запровадження ПДВ для ФОПів.

Раніше повідомлялося, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) може затвердити нову 4-річну програму розширеного фінансування EFF для України у лютому, але це залежатиме, перш за все, від виконання Україною узгоджених попередніх дій (prior actions).

Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі Крісталіною Георгієвою, сторони обговорили стан підготовки до ухвалення програми підтримки МВФ на наступний період, яка є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності України.