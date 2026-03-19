"Лікувати" треба не МВФ, а політичну кризу в країні – Гетманцев

Проблема виконання зобов'язань Україні перед партнерами полягає не в позиції самого Міжнародного валютного фонду, а у відсутності голосів у сесійній залі, і "лікувати" треба не МВФ, а політичну кризу в країні.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи можливість обговорення структурних маяків програми МВФ та загалом позиції МВФ, Гетманцев підкреслив, що наразі мова йде не про підвищення, а про скасування пільг.

За його словами, проблема виконання зобов'язань перед партнерами полягає не в позиції самого Фонду, а у відсутності голосів у сесійній залі.

"Лікувати треба не МВФ, лікувати треба політичну кризу в країні. Треба збирати голоси, спілкуватися з народними депутатами та шукати прийнятні конструкції… ​", – сказав очільник комітету.

"Я думаю, що приведемо до тями Верховну Раду і вона прийме рішення, які є необхідними для того, аби дискутувати в Верховній Раді будь-які рішення, що містяться в меморандумі з МВФ", – додав він.

Гетманцев наголошує, що Україна має почути позицію Міжнародного валютного фонду щодо можливого коригування деяких положень програми співпраці у зв'язку з поточною політичною кризою в країні, яка перешкоджає прийняттю необхідних законів.

"Ми маємо почути позицію МВФ у зв'язку з цією парламентською кризою, і чи будуть коригуватися ті чи інші позиції МВФ у зв'язку з цим. Я не погоджуюся, що вона парламентська, – вона політична", – зазначив Гетманцев.

За його словами, політична криза сьогодні є перешкодою для прийняття багатьох актів - не тільки тих, що стосуються МВФ, а й євроінтеграційних.

Гетманцев додав, що для подальшого обговорення має бути проєкт закону від Кабінету міністрів України зі структурними маяками МВФ. За його словами, з кінця минулого року Кабінет Міністрів не вніс проєктів, які могли б стати базою для подальшшого обговорення та пошуку компромісів у парламенті.

Згідно з умовами нової програми обсягом $8,1 млрд, Україна до кінця березня 2026 року має ухвалити пакет податкових заходів, що включає обов'язкову реєстрацію платниками ПДВ "спрощенців" із доходом понад 4 млн грн.

Рада 10 березня відхилила один із маяків МВФ – законопроєкт щодо оподаткування доходів через електронні платформи, який набрав лише 168 голосів.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на 8,1 млрд доларів, оскільки депутати затягують із ухваленням заходів, необхідних для розблокування цих коштів.

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №14025 про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів – вимоги щодо ПДВ для ФОПів, митних зборів на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.