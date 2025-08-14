Великі платники податку забезпечили половину усіх надходжень країни за 7 місяців

За сім місяців 2025 року великі платники, включені до Реєстру на цей рік, сплатили до зведеного бюджету 584,9 млрд грн, і це 49 % усіх надходжень країни за цей період.

Про це у Facebook повідомила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

"Порівняно з аналогічним періодом минулого року приріст надходжень становить 12,3 %, або 64 млрд гривень", – зазначено у повідомленні.

Найбільше зростання забезпечено за рахунок:

- податку та збору на доходи фізичних осіб – +26,4 млрд грн (38,7 %),

- податку на додану вартість – +18,5 млрд грн (13,9 %),

- акцизного податку – +14,2 млрд грн (26,3 %).

"Попри це, постійні російські атаки продовжують негативно впливати на економіку. Підприємства зазнають руйнувань, втрачають ланцюги постачання, змінюють виробничі процеси. Деякі з них були змушені змінити місце розташування або взагалі припинити діяльність. Це, у свою чергу, негативно позначається на декларуванні і сплаті податків у бюджет", – зазначила Карнаух.

У низці галузей маємо зменшення сплати податків окремими великими платниками, написала вона.

Так, у таких категоріях, як транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 54 % великих платників зменшили сплату на 11,2 млрд грн (39,5 %). У тому числі частини чистого прибутку – на 5,5 млрд грн, або на 60,0 %, і ПДВ – на 4,9 млрд грн, або на 46,7 %.

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів: 52 % платників зменшили сплату на 14,8 млрд грн (на 38,1 %). Йдеться про зменшення рентної плати за користування надрами – на 7,6 млрд грн, або на 44,6 %. ПДВ сплачено менше на 4,1 млрд грн, або на 34,2 %, податку на прибуток – на 3,4 млрд грн, або на 42,8 %.

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: 48 % платників зменшили сплату на 5,4 млрд грн (на 26,9 %). Податку на прибуток сплатили на 2,3 млрд грн, або на 42,8 %, частини чистого прибутку – на 2,0 млрд грн, або на 47,5 %.

Також 38 % платників переробної промисловості зменшили сплату на 6,8 млрд грн (19,8 %). Податку на прибуток менше на 3,0 млрд грн, або на 56,1 %, акцизного податку – на 2,6 млрд грн, або на 17,3 %.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів: 36 % платників зменшили сплату на 10,1 млрд грн (на 30,8 %), у т. ч.: ПДВ – на 3,7 млрд грн, або на 45,2 %, податку на прибуток – на 3,3 млрд грн, або на 51,7 %.

Нагадаємо:

З початку 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази або на 65,1 млрд грн більше, ніж за відповідний період торік.

У І півріччі 2025 року землевласники та орендарі земельних ділянок сплатили до місцевих бюджетів 21,28 млрд грн плати за землю.

Раніше Державна податкова служба повідомила, що перевиконала план надходжень за перше півріччя на понад 60,8 млрд гривень