Крупные налогоплательщики обеспечили половину всех поступлений страны за 7 месяцев

За семь месяцев 2025 года крупные плательщики, включенные в Реестр на этот год, уплатили в сводный бюджет 584,9 млрд грн, и это 49 % всех поступлений страны за этот период.

Об этом в Facebook сообщила и. о. председателя ГНС Леся Карнаух.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост поступлений составляет 12,3%, или 64 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Наибольший рост обеспечен за счет:

- налога и сбора на доходы физических лиц - +26,4 млрд грн (38,7 %),

- налога на добавленную стоимость - +18,5 млрд грн (13,9%),

- акцизного налога - +14,2 млрд грн (26,3 %).

"Несмотря на это, постоянные российские атаки продолжают негативно влиять на экономику. Предприятия подвергаются разрушениям, теряют цепи поставок, меняют производственные процессы. Некоторые из них были вынуждены сменить местоположение или вообще прекратить деятельность. Это, в свою очередь, негативно сказывается на декларировании и уплате налогов в бюджет", - отметила Карнаух.

В ряде отраслей имеем уменьшение уплаты налогов отдельными крупными плательщиками, написала она.

Так, в таких категориях, как транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 54% крупных плательщиков уменьшили уплату на 11,2 млрд грн (39,5%). В том числе части чистой прибыли - на 5,5 млрд грн, или на 60,0 %, и НДС - на 4,9 млрд грн, или на 46,7 %.

Добывающая промышленность и разработка карьеров: 52 % плательщиков уменьшили уплату на 14,8 млрд грн (на 38,1 %). Речь идет об уменьшении рентной платы за пользование недрами - на 7,6 млрд грн, или на 44,6 %. НДС уплачено меньше на 4,1 млрд грн, или на 34,2 %, налога на прибыль - на 3,4 млрд грн, или на 42,8 %.

Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха: 48 % плательщиков уменьшили уплату на 5,4 млрд грн (на 26,9 %). Налога на прибыль уплатили на 2,3 млрд грн, или на 42,8 %, части чистой прибыли - на 2,0 млрд грн, или на 47,5 %.

Также 38 % плательщиков перерабатывающей промышленности уменьшили уплату на 6,8 млрд грн (19,8 %). Налога на прибыль меньше на 3,0 млрд грн, или на 56,1 %, акцизного налога - на 2,6 млрд грн, или на 17,3 %.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов: 36 % плательщиков уменьшили уплату на 10,1 млрд грн (на 30,8 %), в т. ч.: НДС - на 3,7 млрд грн, или на 45,2 %, налога на прибыль - на 3,3 млрд грн, или на 51,7 %.

Напомним:

С начала 2025 года налогоплательщики уплатили в бюджет почти 89,5 млрд грн военного сбора. Это почти в четыре раза или на 65,1 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В I полугодии 2025 года землевладельцы и арендаторы земельных участков уплатили в местные бюджеты 21,28 млрд грн платы за землю.

Ранее Государственная налоговая служба сообщила, что перевыполнила план поступлений за первое полугодие на более 60,8 млрд гривен