Обсяг сплаченого військового збору зріс у чотири рази
З початку 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази або на 65,1 млрд грн більше, ніж за відповідний період торік.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Серед лідерів у сплаті:
- Київ – 29,2 млрд грн (32,6% сплаченого збору)
- Дніпропетровська область – 10,2 млрд грн (11,4%),
- Львівська область – 6,9 млрд грн (7,7%),
- Харківська область – 5,7 млрд гривень (6,4%).
У податковій зазначають, що зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та сумлінна і своєчасна сплата збору платниками.
Нагадаємо:
Протягом січня-травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору.