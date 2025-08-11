Обсяг сплаченого військового збору зріс у чотири рази

З початку 2025 року платники податків сплатили до бюджету майже 89,5 млрд грн військового збору. Це майже в чотири рази або на 65,1 млрд грн більше, ніж за відповідний період торік.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Серед лідерів у сплаті:

- Київ – 29,2 млрд грн (32,6% сплаченого збору)

- Дніпропетровська область – 10,2 млрд грн (11,4%),

- Львівська область – 6,9 млрд грн (7,7%),

- Харківська область – 5,7 млрд гривень (6,4%).

У податковій зазначають, що зростання суми надходжень зумовлене підвищенням ставки військового збору до 5% з 1 грудня 2024 року та сумлінна і своєчасна сплата збору платниками.

Нагадаємо:

Протягом січня-травня 2025 року платники податків сплатили до бюджету понад 61,6 млрд грн військового збору.