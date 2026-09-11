Парфуми на чверть мільярда гривень: на Харківщині викрили підпільне виробництво

На Харківщині викрили масштабну схему виробництва підробок світових брендів: на правоохоронці вилучили контрафактної парфумерії на майже чверть мільярда гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України, а також Харківська обласна прокуратура.

"Фігуранти організували виготовлення та збут парфумерної продукції під виглядом товарів відомих світових брендів. Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 130 тонн контрафактної продукції та пов'язаних з її виготовленням товарів", – говориться у повідомленні.

Зловмисники налагодили повний цикл виробництва підробок – від закупівлі компонентів і виготовлення до фасування, пакування та продажу. Для імітації оригінальної продукції використовували фальсифіковані етикетки, наліпки, пакування та штрих-коди, розповіли правоохоронці.

"У Харкові товар продавали на торговельних майданчиках і ринках, по Україні – відправляли поштою. Для приховування реальних обсягів торгівлі використовували підконтрольних ФОПів. Лише через одного з них за пів року відправили продукції на понад 33 млн гривень", – говориться у повідомленні.

Національна поліція України

Під час 14 обшуків у Харкові та Львові правоохоронці вилучили понад 560 тисяч флаконів фальсифікованої парфумерії та косметики, тисячі літрів компонентів для її виготовлення, тару, етикетки, обладнання для розливу, а також готівку, банківські картки, техніку та автомобіль.

Загальна вага вилученого – близько 130 тонн, вартість – понад 235 млн гривень, зазначили правоохоронці.

Воем встановлюють усіх причетних до організації та роботи незаконної схеми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо:

Раніше правоохоронці повідомили про підозру трьом учасникам групи, які, за даними слідства, організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки DURACELL.

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо злочинців, які під виглядом продукції відомих світових брендів продавали контрафактні агрохімікати.

Раніше на Львівщині поліція викрила незаконне виробництво мінеральної води, що спричинило збитки довкіллю на суму 2,4 мільйона гривень.