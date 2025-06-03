Величезну "діру" у держбюджеті закриють без підвищення податків – Гетманцев

Перекрывать недостаток в государственном бюджете на 2025 год будут не за счет повышения налогов, а за счет других источников поступлений.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Хотя в этом году бюджету не хватает до полутриллиона гривен, покрыть эту "дыру" можно за счет детенизации экономики, а не за счет налогов, убежден Гетманцев.

"Кабинет министров не будет инициировать поднятие налогов. Со своей стороны я не вижу перспектив для поднятия налогов. Более того, даже и на 2026 год. Более того, ситуация в 2026 году достаточно тревожная с точки зрения поступлений в государственный бюджет, потому что там есть больший дефицит, пока не покрытый за счет внешних источников. Но мы можем перейти к вопросу поднятия налогов только после того, как будут исчерпаны другие средства: экономия расходов, детенизация и заимствования за счет военных облигаций", - сказал Гетманцев.

Главным источником пополнения бюджета депутат называет детенизацию экономики. По его словам, благодаря детенизации в 2023 году удалось собрать дополнительно 1,5 млрд долл, в 2024 году - 2,5 млрд долл, а в этом году планируют собрать 4 млрд долл.

"Если ты сегодня не детенизировав экономику, повышаешь налоги, то эти налоги ложатся на белый бизнес и тем еще больше обременяют его по сравнению с тем бизнесом, который себя хорошо чувствует в тени", - добавил председатель комитета.

Напомним:

Ранее сообщалось, что уже сейчас перевыполнение бюджета превышает 1 млрд благодаря дол детенизации экономики и изменениям в Налоговый кодекс.

"Есть перспектива того, что в этом году все же "фискалы" найдут возможность обеспечить поступления в государственный бюджет за счет детенизации в размере 4 миллиарда долларов, как мы это рассчитываем", - сказал Гетманцев. "Последние результаты оценки тени, в соответствии с ростом номинального ВВП, - это 800-900 миллиардов гривен ежегодно", - добавил он.

Ранее сообщалось, что рост экономики Украины в первом квартале 2025 года замедлился и главная причина замедления темпов развития - это война, прямо или косвенно.

По сравнению с прошлыми годами в Украине наблюдается замедление экономического роста: в 2023 году рост ВВП был на уровне 5,5%, в 2024 году - 2,9%. То есть падение темпов роста уже было в прошлом году.

Также Гетманцев сообщил, что в январе-марте крупные и средние предприятия получили финансовый результат +241,2 млрд грн. Это на 12,4 млрд грн. или на 4,9% меньше, чем было за аналогичный период прошлого года.

По его словам, почти 38% общего положительного финансового результата достигнуто за счет промышленности - 91,5 млрд грн, еще 30,2% - вклад финансово-банковского сектора (72,9 млрд грн).