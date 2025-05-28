Економіка продовжить сповільнюватись – Гетманцев пояснив причини

Зростання економіки України в першому кварталі 2025 року уповільнилось і головна причина сповільнення темпів розвитку – це війна, прямо чи опосередковано.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, пише "Фокус".

Порівняно з минулими роками в Україні спостерігається уповільнення економічного зростання: у 2023 році зростання ВВП було на рівні 5,5%, у 2024 році – 2,9%. Тобто падіння темпів росту вже було торік.

"Маємо подальше уповільнення відновлення економіки цього року. За даними НБУ, в першому кварталі ВВП зріс на 0,5%. Це в рази менше 2024 року, коли в першому кварталі було +6,8%. За останніми оцінками уряду, прогноз зростання ВВП на 2025 становить 2,7%, тобто економіка продовжить сповільнюватись", – зазначив Гетманцев.

"Рівень безробіття за різними оцінками складає від 11% до 17%. Це беззаперечний наслідок війни і бар'єр для відновлення економіки, тому що наше безробіття ще й структурне. Тобто відсутні висококваліфіковані кадри на відповідні посади. Або ж люди шукають ту роботу, якої нема", – навів він приклад.

"Переїхавши зі Сходу, де промислові підприємства, вони не можуть себе знайти на Заході, де таких компаній немає або немає пропозиції роботи за професією, яку має людина", – сказав Гетманцев.

"Кваліфіковані кадри виїхали за кордон, і це також проблема. У травні Мінекономіки анонсувало, що в кінці 2025 року презентуватиме нову Стратегію зайнятості. Лише в кінці 2025 року? Я вважаю, що цим треба було давно вже займатися і ця стратегія вже кілька років у нас мала б працювати", – зазначив голова комітету.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 2,0% з очікуваних у листопаді 2,8%, а у 2026 році – відповідно до 4,7% з 5,9%. Подальше уповільнення економічної активності прогнозують, оскільки війна продовжує чинити значний тиск на виробничі потужності та ділові настрої в Україні.

Раніше також повідомлялося, що за січень-травень надходження до бюджету від "податку на Google" становлять близько 7 млрд грн (або 76,1 млн євро/85,2 млн дол). Це на 1,8 млрд грн більше, ніж за той самий період торік. Данило Гетманцев зазначив, що обсяг оподатковуваних електронних послуг зріс на 29,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Гетманцев також заявляв, що фінансовим органам не вдалося вирішити проблему зростання залишку невідшкодованих сум ПДВ."Зростання продовжилося. Залишок не відшкодованих сум на 1 травня зріс до 30 360,7 млн грн та збільшився на 3 902,7 млн грн у порівнянні до попереднього місяця 2025 р", – зазначив він.

Також раніше повідомлялося, що за даними Гетманцева, оновлені умови торгівлі з Євросоюзом після завершення "економічного безвізу" можуть обійтися Україні в 3,5 млрд євро на рік. Він повідомив, зо існує два ймовірних підходи щодо квот на окремі товари, зокрема річні квоти безмитних поставок хочуть поділити на 12 місячних квот.